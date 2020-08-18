Личное оскорбление и резкая реакция: военкор о действиях «профессиональных митингующих» в Белоруссии

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал в эксклюзивном разговоре с ведущими программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» о том, как наблюдал за действиями «профессиональных митингующих» - провокаторов, поднимающих народные волнения во время митингов и шествий в столице Белоруссии Минске.

«Идет цепь омоновцев, человек подбегает и прямо в лицо кричит оскорбительные вещи и отбегает. Естественно, когда я работал как журналист, я так близко ни к одной из сторон не подходил», - рассказал руководитель проекта Wargonzo.

Пегов описал портрет типичного провокатора: возраст 25-30 лет, спортивное телосложение, работа по принципу «карусели» - выбежать, оскорбить силовиков, получить реакцию и скрыться.

«Это явно не какая-то политическая программа, которую он пытается омоновцу донести, это личное оскорбление, чтобы вызвать резкий выброс, резкую реакцию. Как правило, этого они не дожидались, сразу же убегали за толпу людей», - рассказал военкор.

Пегов призвал при этом не путать нынешних провокаторов на митингах в Белоруссии и в прошлом на Украине, отметив, что в текущей ситуации имеют место не агрессивные боевики, а отдельные люди с отдельными задачами.

Напомним, ранее в Белоруссии вспыхнули народные волнения, для сохранения порядка в ходе которых привлекались правоохранители. Митингующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, в то время как сам он заявляет о честности и неподдельности прошедших президентских выборов, на которых он, согласно официальным данным, набрал более 80% голосов.