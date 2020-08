Музыкальную группу Little Big обвинили в плагиате. Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов подал на них в суд.

Речь идет о композиции Pop On The Top. Толетов считает, что Little Big для своего нового хита позаимствовали басс-дорожку из трека «Раз-раз-раз, это хардбасс», популярного в начале двухтысячных.

Теперь музыканты встретятся в суде. Толетов хочет получить компенсацию в размере 12 миллионов рублей, передает «360».

Ранее клип Little Big стал рекордсменом по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения». За четыре месяца после публикации видео Uno набрало более 138 миллионов просмотров.