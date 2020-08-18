Минздрав Белоруссии оценил итоги митинга врачей

Во время протестного митинга 17 августа у здания Минздрава Белорусии продуктивного диалога с участниками не получилось, заявил глава ведомства Владимир Караник.

«Я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, диалога не было», - уточняется в открытом письме министра опубликованном на портале tut.by.

Также Караник добавил, что «сложилось впечатление, что никакой диалог и не был нужен собравшимся».

Помимо этого, министр акцентировал, что представители медицинского сообщества пришли к зданию Минздрава «далеко не в большинстве».

Страшные беспорядки в Белоруссии начались после проведения президентских выборов, по результатам которых победу одержал Александр Лукашенко.

По официальным данным, в ходе протестов пострадали сотни человек как среди гражданского населения, так и правоохранителей.