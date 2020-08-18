Испанский эпидемиолог назвал российскую вакцину от COVID-19 советской

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время прошедшей накануне пресс-конференции перепутал название страны и указал, что вакцина от COVID-19 была разработана в Советском Союзе.

Специалист отметил, что на уровне Европейского агентства лекарственных средств рассматривается ряд вакцин, часть которых «производятся в Китае и Советском Союзе».

После этого он еще раз ошибся, упомянув некие «советские исследования», в которых можно найти информацию о препарате.

В Сетях оговорку Симона превратили в мем, предложив эпидемиологу рассказать что-нибудь о достижениях в разработке вакцины, принадлежащих другим ушедшим в историю государствам, подобным Австро-Венгрии или Пруссии.

Ранее в НИЦ Гамалеи, в котором была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, сообщили, что массовая вакцинация людей может начаться приблизительно через месяц. Часть населения же, подверженная повышенным рискам заражения COVID, будет привита уже во время третьего этапа исследований вакцины.