Сечин подарил Путину бутылку нефти

В ходе встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным главе государства был вручен ценный подарок.

Сечин подарил Путину бутылку российской нефти. Он подчеркнул, что она значительно лучше ближневосточной, на что президент отметил, что «конечно лучше, она же наша».

«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире», - сказал глава «Роснефти».

В ходе встречи глава государства также попросил Сечина доложить о работе в условиях пандемии и сохранении рабочих мест.