Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

В ходе встречи Путин сделал сравнение экономики России и других стран в условиях пандемии. По словам президента, сокращение экономики нашей страны будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских, а далее она будет расти.

«Мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», - сказал президент.

Сечин, в свою очередь, отметил, что во второй половине года «Роснефть» не экспортирует топливо за рубеж, все объемы идут на внутренний рынок. Также он уточнил, что компания в июле самостоятельно начала бурение в Карском море, а работы на месторождении «Северное Чайво», где добычу остановили из-за обязательств по ОПЕК+, вернутся в норму через полтора-два года.

Помимо этого, Путин поинтересовался у главы «Роснефти» сохранением рабочих мест и попросил доложить об условиях работы в период пандемии.