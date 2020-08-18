Памятник олимпийскому чемпиону Валерию Брумелю открыли в Москве

Во вторник, 18 августа, на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю.

В церемонии установки бюста приняли участие вдова атлета Светлана Брумель, начальник ЦСКА Артем Громов, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян.

Уточняется, что создателем памятника является скульптор Вячеслав Пилипер.

По словам Светланы Брумель, значительную помощь в установке бюста спортсмена оказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Хочу выразить благодарность министру обороны России Сергею Шойгу, он очень быстро, по-военному, решил этот вопрос, поступил как истинный патриот. Считаю, что установка бюста очень символична в то непростое время, которое переживает наша легкая атлетика», - отметила она.

Валерий Брумель победитель Олимпийских игр 1964 года, серебряный призер Игр 1960 года, чемпион Европы 1962 года, многократный чемпион СССР, обладатель шести мировых рекордов. Атлет трижды признавался лучшим спортсменом мира.

Скончался Брумель в 2003 году в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.