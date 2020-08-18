В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию COVID-19

Чтобы остановить эпидемию коронавируса, необходимо предпринять меры для ограничения распространения инфекции, а не ждать создания коллективного иммунитета. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением», - сказал он.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения. В России зарегистрировано 932 493 пациента.