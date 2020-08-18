Путин: падение экономики России будет меньшим, чем во многих других странах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что падение экономики России в 2020 году будет меньшим, чем во многих других европейских странах. Об этом он заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Посмотрим по результатам года», - заключил глава РФ.

Похожее мнение выражали и некоторые зарубежные эксперты. Например, японский финансист ранее заявлял, что, экономика России оказалась крепче, чем предполагали зарубежные эксперты. В частности, он отметил, что рестораны и кафе в Москве начали довольно быстро оправляться от вынужденного простоя. Также он похвалил российский нефтяной сектор и подчеркнул, что наша экономика, переносящая уже длительное время последствия санкций, неплохо справляется.

Путин неоднократно отмечал, что эпидемия коронавирусной инфекции нанесла сильнейший удар по мировой экономике. По его словам, с самого начала борьбы с последствиями эпидемии ключевой задачей стало сохранение дохода российских семей, поддержка занятости.