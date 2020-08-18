Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Финские ученые назвали способ борьбы с похмельем

Кирилл Васин
14:17 18.08.2020
Исследователи выяснили, что с похмельем эффективно справляются продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин.
Финские ученые назвали способ борьбы с похмельем
© Фото: Wiginton, Keri, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии назвали способ борьбы с похмельем.

Исследователи выяснили, что с ним эффективно справляются продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин. Самыми простыми и распространенным примерами таких продуктов служат сырые куриные яйца и семечки подсолнечника, а также свежий горох.

Ученые доказали эффективность L-цистеина при помощи эксперимента, в ходе которого одна группа подопытных с признаками похмелья употребила таблетки с содержанием данной аминокислоты, а вторая - плацебо. Через некоторое время у людей из обеих групп замерили содержание алкоголя в крови и его концентрацию в воздухе при дыхании. Также подопытные на следующий день после эксперимента заполнили анкеты, в которых рассказали о своем состоянии. Результаты показали эффективность средства, говорится в исследовании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:30 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию COVID-19
14:01 В стране и мире
Жена погибшего Захарова назвала Ефремова убийцей
13:30 Армия
Видео
Экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации выполнили посадку на грунтовый аэродром на Юге РФ
12:08 Эксклюзив
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
11:43 В стране и мире
В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.