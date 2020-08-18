Финские ученые назвали способ борьбы с похмельем

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии назвали способ борьбы с похмельем.

Исследователи выяснили, что с ним эффективно справляются продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин. Самыми простыми и распространенным примерами таких продуктов служат сырые куриные яйца и семечки подсолнечника, а также свежий горох.

Ученые доказали эффективность L-цистеина при помощи эксперимента, в ходе которого одна группа подопытных с признаками похмелья употребила таблетки с содержанием данной аминокислоты, а вторая - плацебо. Через некоторое время у людей из обеих групп замерили содержание алкоголя в крови и его концентрацию в воздухе при дыхании. Также подопытные на следующий день после эксперимента заполнили анкеты, в которых рассказали о своем состоянии. Результаты показали эффективность средства, говорится в исследовании.