Названы основные тенденции в сфере перевозок ВПК в условиях коронавируса

В начале августа 2020 прошел Единый день государственной приемки, на котором Министром обороны РФ заявлено, что все предприятия ВПК выполнили Гособоронзаказ (ГОЗ) в установленный срок.

Таким образом, по данным ООО «Военные перевозки», можно с уверенностью сделать вывод, что эпидемиологическая ситуация не повлияла на выполнение задач предприятиями ВПК в рамках ГОЗа и не стала глобальной проблемой для нашей оборонки.

«Отчасти это стало возможно благодаря компаниям-перевозчикам, которые работая в сложной эпидемиологической обстановке смогли поддержать цепочки поставок сырья и готовой продукции в рамках выполнения мероприятий ГОЗ, а это в свою очередь позволило предприятиям ВПК вернуться к работе», - отметили в компании.

Вместе с тем в ООО «Военные перевозки» подчеркивают, что пандемия существенно повлияла на компании-перевозчиков и привела к возникновению новых изменений на данном рынке, таким как: ценовой демпинг; уход слабых игроков; развитие аутсорсинга (передача непрофильных процессов и услуг на аутсорсинг); перевод большей части сотрудников на дистанционно-удаленную работу; ужесточение контроля за соблюдением санитарных норм; необходимость дезинфекции оборудования и транспортных средств; внедрение новейших IT-технологий (с целью снижения затрат, увеличения производительности и контроля за оказанием услуг); повышение квалификации сотрудников (ввиду высвободившегося времени, для более качественного оказания услуг).

«Карантинные ограничения на рынке перевозок продукции военного назначения позволили выявить тенденции для дальнейшего развития транспортных услуг по ГОЗ», - отметил генеральный директор ООО «Военные перевозки» Александр Комиссаров.

По его словам, на основании более чем 10 летнего опыта компании в сфере перевозок спецгрузов для нужд ВПК, в 3-4 кварталах традиционно происходит рост объемов перевозок. В условиях повышенного спроса особенно критичен выбор надежного перевозчика-экспедитора, так как предприятия ВПК могут несколько лет изготавливать свою продукцию и потерять ее на этапе перевозки, из-за ошибки в выборе непрофессионального перевозчика. Поэтому многие предприятия ВПК уже осознали важность выбора перевозчика-экспедитора и с полной ответственностью подходят к снижению рисков по перевозками спецгрузов, досконально проверяя перевозчиков. Особое внимания уделяется проверке наличия лицензии на гостайну; подтвержденного опыта и квалификации сотрудников; отсутствия налоговых и судебных претензий; финансовой устойчивости компании; репутации компании (качеству работ и как долго компания присутствует на рынке перевозки спецгрузов).

Комиссаров также отметил, что из-за вынужденного карантина водителей автомашин существенно увеличиваются сроки и стоимость доставки грузов автотранспортом и как следствие все больше предприятий ВПК обращают внимание на железнодорожный транспорт, как самый надежный из существующих. Из-за пандемии многие предприятий ВПК планируют проведение переговоров и заключение контрактов на перевозки спецгрузов на Форуме «Армия 2020»