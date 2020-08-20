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Названы основные тенденции в сфере перевозок ВПК в условиях коронавируса

Наталия Майорова
13:24 20.08.2020
По мнению генерального директора ООО «Военные перевозки» Александра Комиссарова, карантинные ограничения на рынке перевозок продукции военного назначения позволили выявить тенденции для дальнейшего развития транспортных услуг по ГОЗ.
Названы основные тенденции в сфере перевозок ВПК в условиях коронавируса
© Фото: ООО «Военные перевозки»

В начале августа 2020 прошел Единый день государственной приемки, на котором Министром обороны РФ заявлено, что все предприятия ВПК выполнили Гособоронзаказ (ГОЗ) в установленный срок.

Таким образом, по данным ООО «Военные перевозки», можно с уверенностью сделать вывод, что эпидемиологическая ситуация не повлияла на выполнение задач предприятиями ВПК в рамках ГОЗа и не стала глобальной проблемой для нашей оборонки.

«Отчасти это стало возможно благодаря компаниям-перевозчикам, которые работая в сложной эпидемиологической обстановке смогли поддержать цепочки поставок сырья и готовой продукции в рамках выполнения мероприятий ГОЗ, а это в свою очередь позволило предприятиям ВПК вернуться к работе», - отметили в компании.

Вместе с тем в ООО «Военные перевозки» подчеркивают, что пандемия существенно повлияла на компании-перевозчиков и привела к возникновению новых изменений на данном рынке, таким как: ценовой демпинг; уход слабых игроков; развитие аутсорсинга (передача непрофильных процессов и услуг на аутсорсинг); перевод большей части сотрудников на дистанционно-удаленную работу; ужесточение контроля за соблюдением санитарных норм; необходимость дезинфекции оборудования и транспортных средств; внедрение новейших IT-технологий (с целью снижения затрат, увеличения производительности и контроля за оказанием услуг); повышение квалификации сотрудников (ввиду высвободившегося времени, для более качественного оказания услуг).

«Карантинные ограничения на рынке перевозок продукции военного назначения позволили выявить тенденции для дальнейшего развития транспортных услуг по ГОЗ», - отметил генеральный директор ООО «Военные перевозки» Александр Комиссаров.

По его словам, на основании более чем 10 летнего опыта компании в сфере перевозок спецгрузов для нужд ВПК, в 3-4 кварталах традиционно происходит рост объемов перевозок. В условиях повышенного спроса особенно критичен выбор надежного перевозчика-экспедитора, так как предприятия ВПК могут несколько лет изготавливать свою продукцию и потерять ее на этапе перевозки, из-за ошибки в выборе непрофессионального перевозчика. Поэтому многие предприятия ВПК уже осознали важность выбора перевозчика-экспедитора и с полной ответственностью подходят к снижению рисков по перевозками спецгрузов, досконально проверяя перевозчиков. Особое внимания уделяется проверке наличия лицензии на гостайну; подтвержденного опыта и квалификации сотрудников; отсутствия налоговых и судебных претензий; финансовой устойчивости компании; репутации компании (качеству работ и как долго компания присутствует на рынке перевозки спецгрузов).

Комиссаров также отметил, что из-за вынужденного карантина водителей автомашин существенно увеличиваются сроки и стоимость доставки грузов автотранспортом и как следствие все больше предприятий ВПК обращают внимание на железнодорожный транспорт, как самый надежный из существующих. Из-за пандемии многие предприятий ВПК планируют проведение переговоров и заключение контрактов на перевозки спецгрузов на Форуме «Армия 2020»

«Очевидно, что пандемия внесла свои коррективы и рынок по доставке спецгрузов ВПК уже не будет таким как прежде. Компании, которые следят за трендами и тенденциями в области оказания транспортных услуг по доставке спецгрузов и способные быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, смогут создавать востребованные услуги и укрепить свои позиции на рынке грузоперевозок, становясь лидерами области и тем самым быстро-надежно-качественно доставлять грузы предприятиям ВПК», - заключили в компании.​

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