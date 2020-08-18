В Сети выявили около 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

За последние несколько месяцев 2020 года специалисты по предотвращению кибератак смогли обнаружить около сотни мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов

«Если в конце июля их было три десятка, то в середине августа стало уже около сотни. Большая часть из них уже заблокирована», - уточнили эксперты.

Помимо этого, заметно увеличилось число фишинговых сайтов, которые предлагают услуги бронирования номеров, аренды автомобилей, а также осуществляющие помощь для возврата авиабилетов.

Зачастую мошенники для наибольшей достоверности ресурса используют бренды известных компаний и агрегаторов, пишет РИА Новости.

Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников необходимо обязательно проверять доменное имя ресурса, на котором планируется покупка или бронирование. Также не стоит вестись на большие скидки - «слишком выгодные предложения нужно изучать еще внимательнее».