Минздрав РФ опубликовал видео с производства вакцины от COVID-19

Минздрав России опубликовал уникальные видеокадры с производства первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Россия стала первой страной, где зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин 11 августа, уточнив, что его дочь уже сделала прививку.

Препарат, который получил название «Спутник V» безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата. Сообщалось, что в августе привьют медиков и учителей, чуть позже начнется массовая вакцинация. В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться бесплатно и добровольно.