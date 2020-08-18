Жена погибшего Захарова назвала Ефремова убийцей

В ходе заседания суда в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, гражданская жена погибшего Сергея Захарова назвала актера убийцей.

«Слезы душат, сердце разрывается от боли. Видео смотреть не могу и передачи тоже», - заявила Ирина Стерхова.

Вчера, 17 августа, у Стерховой произошла перепалка с адвокатом актера Эльманом Пашаевым. Вдова назвала правозащитника «не мужчиной» после его слов о том, что она «покрывала его нецензурной бранью».

Гражданская жена Захарова прожила с ним 20 лет.

Ее муж, Сергей Захаров, курьер интернет-магазина, 8 июня возвращался с последнего заказа домой. На Садовом кольце в его мини-грузовик вылетел автомобиль Михаила Ефремова. От полученных травм Захаров скончался в больнице. Актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.