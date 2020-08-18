Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске

Сторонники белорусской оппозиции разошлись от здания изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске. Как предполагают оппозиционеры, в изоляторе правоохранительные органы удерживают лиц, задержанных в ходе протестных акций.

Участники митинга договорились собраться на следующий день. Сейчас у ИВС остаются только несколько человек, предположительно, волонтеры, которые помогают задержанным и их родственникам, сообщает РИА Новости. Они дежурят на случай, если кого-нибудь отпустят из изолятора, чтобы накормить их, дать воды, зарядить телефон и помочь доехать до дома.

Массовые протестные акции белорусских оппозиционеров начались по всей стране 9 августа, после выборов президента. На них, по результатам ЦИК, убедительную победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, однако представители оппозиции с этим не согласились.

В первые дни протесты подавлялись силами правоохранительных органов с применением слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль. Затем митинги разгонять прекратили и от применения силовых методов отказались. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.