Рецепт идеального пробуждения: сомнолог рассказала, как научиться высыпаться

Недостаточно спать определенное количество часов, чтобы чувствовать себя бодрым и хорошо выспавшимся. Так как сон состоит из определенных циклов важно просыпаться в момент завершения одного из них, посоветовала невролог-сомнолог Елена Царева.

«В конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше», - объяснила она.

Определить такой момент можно с помощью особой медицинской процедуры – полисомнографии. Также можно зафиксировать этот момент с помощью «умных» часов, но результат окажется не таким точным. Либо можно воспользоваться простой методикой - запрограммировать себя на пробуждение.

«У нас есть принцип – вставать в одно время. За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника. Главное ‒ проявить настойчивость и силу воли», – заявила в интервью радио Sputnik врач.

Ранее ученые выяснили, что для более качественного сна можно пить ромашковый чай или теплое молоко.