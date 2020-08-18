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Рецепт идеального пробуждения: сомнолог рассказала, как научиться высыпаться

Ирина Егорова
13:12 18.08.2020
Для того, чтобы сон оказал максимально восстанавливающий эффект, просыпаться лучше в момент завершения цикла ‒ это и будет идеальный момент для пробуждения.
Рецепт идеального пробуждения: сомнолог рассказала, как научиться высыпаться
© Фото: imagebroker, Stefan Klein, Globallookpress

Недостаточно спать определенное количество часов, чтобы чувствовать себя бодрым и хорошо выспавшимся. Так как сон состоит из определенных циклов важно просыпаться в момент завершения одного из них, посоветовала невролог-сомнолог Елена Царева.

«В конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше», - объяснила она.

Определить такой момент можно с помощью особой медицинской процедуры – полисомнографии. Также можно зафиксировать этот момент с помощью «умных» часов, но результат окажется не таким точным. Либо можно воспользоваться простой методикой - запрограммировать себя на пробуждение.

«У нас есть принцип – вставать в одно время. За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника. Главное ‒ проявить настойчивость и силу воли», – заявила в интервью радио Sputnik врач.

Ранее ученые выяснили, что для более качественного сна можно пить ромашковый чай или теплое молоко. 

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