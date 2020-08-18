Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Судмедэксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Светлана Головина
13:48 18.08.2020
По словам специалиста, автомобиль курьера в момент ДТП следовал со скоростью 60 км/час, а сам он был пристегнут ремнем безопасности.
Судмедэксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
© Фото: Артем Пучков, РИА Новости

Судмедэксперт Светлана Ромадановская на слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что пострадавший Сергей Захаров скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

«Жировая эмболия - крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани и вызывают прямую угрозу жизни человека», - пояснила специалист.

Помимо этого, Ромадановская добавила, что действия очевидцев, перевернувших автомобиль, не могли серьезно повлиять на его состояние, так как у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать.

Также судмедэксперт рассказала, что автомобиль курьера в момент ДТП следовал со скоростью 60 км/час, а сам он был пристегнут ремнем безопасности.

«Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса оставшаяся на теле от ремня», - заключила Ромадановская.

Страшное ДТП, виновником которого оказался актер Михаил Ефремов, произошло 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:30 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию COVID-19
14:01 В стране и мире
Жена погибшего Захарова назвала Ефремова убийцей
13:30 Армия
Видео
Экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации выполнили посадку на грунтовый аэродром на Юге РФ
12:08 Эксклюзив
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
11:43 В стране и мире
В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.