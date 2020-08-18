Судмедэксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Судмедэксперт Светлана Ромадановская на слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что пострадавший Сергей Захаров скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

«Жировая эмболия - крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани и вызывают прямую угрозу жизни человека», - пояснила специалист.

Помимо этого, Ромадановская добавила, что действия очевидцев, перевернувших автомобиль, не могли серьезно повлиять на его состояние, так как у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать.

Также судмедэксперт рассказала, что автомобиль курьера в момент ДТП следовал со скоростью 60 км/час, а сам он был пристегнут ремнем безопасности.

«Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса оставшаяся на теле от ремня», - заключила Ромадановская.

Страшное ДТП, виновником которого оказался актер Михаил Ефремов, произошло 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.