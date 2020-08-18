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В Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной

Ирина Егорова
13:50 18.08.2020
При наличии финансовых возможностей работодатель может освободить сотрудника от работы с сохранением заработной платы. В ином случае, придется брать неоплачиваемый отпуск на один день.
В Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости

Для того чтобы проводить 1 сентября детей в школу, родители могут оформить неоплачиваемый отпуск на один день. Однако, официального запроса в Минтруд по поводу этого вопроса не поступало.

«Обращаем внимание, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате», - заявили в ведомстве.

В Минтруде подчеркнули, что на ряде предприятий выходной 1 сентября установлен внутренними документами. Оплачиваемый выходной день может также предоставить компания, которая имеет соответствующие финансовые возможности, передает ТАСС. 

Данное предложение было инициировано главой Института прогрессивного образования Анной Маркс в рамках обращения в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой. Свыше 56% родителей из 75 регионов страны, по данным осуществленного с 1 по 10 августа опроса, собираются проводить своих детей в школу в первый раз. При этом 83% из них для этого намереваются оформить отгул или отпуск, а еще 15% хотят выйти позже на смену по договоренности с начальством. 

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