В Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной

Для того чтобы проводить 1 сентября детей в школу, родители могут оформить неоплачиваемый отпуск на один день. Однако, официального запроса в Минтруд по поводу этого вопроса не поступало.

«Обращаем внимание, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате», - заявили в ведомстве.

В Минтруде подчеркнули, что на ряде предприятий выходной 1 сентября установлен внутренними документами. Оплачиваемый выходной день может также предоставить компания, которая имеет соответствующие финансовые возможности, передает ТАСС.

Данное предложение было инициировано главой Института прогрессивного образования Анной Маркс в рамках обращения в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой. Свыше 56% родителей из 75 регионов страны, по данным осуществленного с 1 по 10 августа опроса, собираются проводить своих детей в школу в первый раз. При этом 83% из них для этого намереваются оформить отгул или отпуск, а еще 15% хотят выйти позже на смену по договоренности с начальством.