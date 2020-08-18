Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Белоруссии. Беседа состоялась по инициативе Берлина.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств.

Европарламент не признал итоги выборов. Их назвали «несвободными» и «сфальсифицированными», а Лукашенко объявили персоной нон грата, заявив, что Евросоюз подготовит санкции в отношении лиц, которые, виновны в применении силы против участников протестов, а также в предполагаемой фальсификации выборов.