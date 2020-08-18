Антивирусное оружие: в США создали пистолет, стреляющий медицинскими масками

В Соединенных Штатах инженер Аллен Пэн создал пистолет, который стреляет в людей медицинским масками. Устройство было представлено на его личном канале в YouTube.

Принцип работы необычного оружия в том, что при нажатии из четырех стволов вылетают грузила с привязанным к ним марлевым респиратором, а при попадании в человека они завязывают маску на шее.

По словам создателя устройства, данная разработка направлена на привлечение внимания американцев к важности ношения масок во время пандемии коронавируса.