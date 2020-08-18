Учеба во время COVID-19: эксперт рассказал о специфике работы школ в условиях пандемии

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал «Звезде», что для безопасности учеников и преподавателей в школах в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать специальные меры защиты.

В первую очередь необходимо создать изолированность классов друг от друга, чтобы в случае, если у кого-то из детей появятся признаки респираторных заболеваний, то администрации школы будет проще определить зону возможных заболевших.

«Очень важным мероприятием является проветривание помещения на всех этапах учебного процесса - до и после уроков, а также на переменах. Как именно проводить проветривание решает администрация школы, но главное не забывать об этом, так как именно проветривание позволяет очистить помещение от молекул вируса», - отметил Фролов.

В то же время в школах необходимо как можно меньше касаться предметов массового пользования, в частности, дверных ручек через которые может произойти передача инфекции

Помимо этого, к началу учебного года с особой ответственностью необходимо подойти учителям, в частности, следить за состоянием своего здоровья.

«Если учитель заболеет, то сможет заразить сразу всех, поэтому необходимо ответственно относится к своему здоровью и в случае даже малейшего недомогания сообщить администрации школы, чтобы те организовали проверку», - добавил специалист.

Также Фролов рекомендует прививаться от сезонного вируса гриппа и других заболеваний, которые необходимы человеку по возрасту.



Накануне Роспотребнадзор и Минпросвещения опубликовали документ, в котором описаны правила проведения праздничных линеек 1 сентября.