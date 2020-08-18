В Госдуме назвали условие для «августовских» выплат на детей

Средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Также на принятие решения зависит от соглашения целого ряда инстанций, ключевое которое останется за Минфином.

«Посмотреть экономию пенсионного фонда, посмотреть резерв имеющийся», - сказал Нилов.

По его словам, судьбу «такого социально ориентированного шага» в итоге будет решать президент и руководство правительства, передает РИА Новости.

Ранее глава государства распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, как меру поддержки из-за ситуации с пандемией коронавируса. Порядок получения выплат власти упростили специально, чтобы родители не тратили время на сбор справок и другую бумажную бюрократию. Достаточно только заполнить заявление на сайте госуслуг. С 1 июня на каждого ребенка до 16 лет один из родителей получает единовременное пособие - 10 тысяч рублей. С 1 июля автоматически выплачивается столько же. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.