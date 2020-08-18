Мишустин призвал провести в ДФО «генеральную уборку»

Премьер-министр России Михаил Мишустин, завершая рабочую поездку по Дальнему Востоку, призвал местные власти провести «генеральную уборку», чтобы открыть новые возможности для развития туризма.

«Я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты, мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений, когда это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию», - сказал премьер.

Мишустин уточнил, что региональному правительству необходимо провести расчистку территорий от свалок и «кладбищ» кораблей, к примеру, как в Ногайской бухте в Магадане.

Помимо этого, премьер добавил, что на данный момент прорабатывается нацпроект «Туризм» и на него уже «нашли необходимые средства». Мишустин убежден, что именно Дальний Восток может стать «жемчужиной этого проекта».