В стране и мире Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу» Светлана Головина Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики. © Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников силовых структур медалью «За безупречную службу» трех степеней. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики. Медалями I, II и III степени награждены свыше 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии. Уточняется, что указ о награждении «за образцовое исполнение служебных обязанностей» был подписан Лукашенко еще 13 августа. После оглашения результатов президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Граждане требуют отмены итогов и голосования, согласно которым победу одержал Лукашенко. По последним данным, в ходе беспорядков пострадавшими оказалсьи свыше сотни человек мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует