В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории
В ходе следственных действий у них изъято более 31 килограмма синтетического наркотика - мефедрона.
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли производство наркотиков. У двоих граждан РФ в ходе следственных действий изъято порядка 31 килограмма синтетического наркотика - мефедрона. Жители Ростова-на-Дону причастны к организации нарколаборатории, производству и сбыту в особо крупных размера наркотиков.
Правонарушители были задержаны 5 августа. Им грозит пожизненное заключение, передает ТАСС.