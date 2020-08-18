Врач раскрыла опасность яблок для здоровья

Для людей с ожирением и сахарным диабетом употребление большого количества яблок может быть небезопасным, заявила врач-эндокринолог Залина Гусова.

«В них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением», - пояснила специалист.

В то же время эндокринолог отметила, что в яблоках содержится большое количество микроэлементов и витаминов, которые позволяют поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос.

В частности, особую пользу для организма несет кожура яблок, в которой содержатся фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также пектин, улучшающий пищеварение.

Также Гусова в интервью РИА Новости отметила, что одно среднее яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.