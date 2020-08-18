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Ефремов во время допроса эксперта увлекся чтением

Ирина Егорова
11:29 18.08.2020
Журналист «Звезды» сообщает, что в ходе заседания артист читает маленькую черную книжку.
Ефремов во время допроса эксперта увлекся чтением
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В ходе очередного слушания по делу о смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло 8 июня с участием Михаила Ефремова, актер увлекся чтением маленькой черной книжки. Об этом из зала суда сообщает журналист «Звезды». Неизвестно, что за книга отвлекла Ефремова от заседания. Уточняется, что в зал он изначально зашел с ней., то есть принес с собой. 

На одном из прошедшем заседании Ефремов пользовался телефоном, хотя по правилам домашнего ареста это запрещается. По словам адвоката Эльмана Пашаева, с экрана смартфона его подзащитный читал текст материала своего дела. А мобильник дал ему сам Пашаев.

Почти в ежедневном формате в Пресненском суде проводятся слушания в рамках уголовного дела о о смертельном ДТП в центре столице 8 июня 2020 года. По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм на следующий день в больнице. Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.  Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сам Ефремов изначально признал свою вину, но потом защита артиста выбрала другую тактику. 

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