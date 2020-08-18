Ефремов прибыл на заседание Пресненского суда

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП. Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.

Ефремов впервые после госпитализации примет участие в слушании дела. Напомним, что 11 августа актера с подозрением на инсульт увезли в Боткинскую больницу прямо из зала суда.

Тогда слушание было перенесено на 18 августа. Вчера, 17 августа, Михаил Ефремов не присутствовал на заседании Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление ему срока ареста.