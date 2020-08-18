Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова

Суд отказался огласить точный диагноз Михаила Ефремова, сославшись на то, что это врачебная тайна. Уточнялось, что медицинских противопоказаний для участия Ефремова в судебном заседании нет.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По его словам, жизни артиста угрожает серьезная опасность.

Ефремов впервые после госпитализации примет участие в слушании дела. Напомним, что 11 августа актера с подозрением на инсульт увезли в Боткинскую больницу прямо из зала суда. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.