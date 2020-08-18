Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По его словам, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
© Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости
Суд отказался огласить точный диагноз Михаила Ефремова, сославшись на то, что это врачебная тайна. Уточнялось, что медицинских противопоказаний для участия Ефремова в судебном заседании нет.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По его словам, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
Ефремов впервые после госпитализации примет участие в слушании дела. Напомним, что 11 августа актера с подозрением на инсульт увезли в Боткинскую больницу прямо из зала суда. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.