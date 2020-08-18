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За сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса

Ирина Егорова
10:42 18.08.2020
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 составило 932 493.
За сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

За прошедшие сутки зафиксировано 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Новые пациенты обнаружены в 83 регионах страны. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в нашей стране с начала распространения заболевания составило 932 493.

За сутки выздоровели 6 527 пациентов, 132 скончались. Всего 742 628 человек были выписаны из больниц, жертвами инфекции стали 15 872 россиянина.

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