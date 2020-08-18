Мишустин провел встречу с Дегтяревым
Стороны обсудили вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики, а также социальной защиты населения.
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.
Уточняется, что стороны обсудили вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения.
Сегодня, 18 августа, премьер находится в Благовещенске, где проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО.
Незадолго до этого Мишустин осмотрел автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ.