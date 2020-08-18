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Путин поздравил РГО со 175-летием со дня основания

Ирина Егорова
10:30 18.08.2020
Президент отметил, что с того момента были заложены «замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству».
Путин поздравил РГО со 175-летием со дня основания
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил Российское географическое общество ( РГО) со 175-летием со дня основания.

«Отрадно, что в РГО с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию», - сообщается на сайте Кремля

Российский лидер отметил, что за последние годы в РГО были реализованы многие масштабные проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания, рассказывающие об историческом, культурном, духовном достоянии.

РГО было основано ровно 175 лет назад указом императора Николая I. С тех пор под его эгидой научные экспедиции отправляются в самые разные уголки Земли, было организовано уже три тысячи путешествий. Материалы из экспедиций Литке, Крузенштерна, Семенова Тянь-Шаньского, Пржевальского и десятков других знаменитых исследователей до сих пор бережно хранятся здесь - в исторической штаб-квартире общества. Ее научная библиотека - крупнейшее в Европе и второе в мире, после библиотеки Конгресса, собрание географической литературы, где представлены уникальные книги. Здесь есть даже дневники Гая Юлия Цезаря, напечатанные в 1715 году - то есть пять веков назад!

Реставрацию раритетов проводят по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, который 11 лет назад был избран президентом Русского географического общества, а попечительский совет возглавил глава государства - Владимир Путин. Именно тогда была возобновлена активная научная и исследовательская деятельность.

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