Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми сел в Подмосковье

В подмосковном аэродроме Чкаловский ночью 18 августа успешно сел самолет Министерства обороны РФ, доставивший из Сирии на родину 26 российских детей.

Данный рейс, позволивший вернуть в страну детей, находившихся в приютах Дамаска, стал первым вывозным рейсом Минобороны с момента введения противоэпидемических ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, при содействии которой был произведен полет.

Во время перелета в салоне вместе с детьми находились медицинские специалисты, обеспечивающие безопасность юных пассажиров. Кроме того, в процессе транспортировки детей были выполнены все необходимые рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

С аэродрома дети будут доставлены в один из центров обсервации Московской области, откуда, после прохождения карантина, их направят родственникам.