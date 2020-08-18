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Посольство России осудило открытие памятника «лесным братьям» в Эстонии

Валентина Пескова
00:30 18.08.2020
Памятник членам вооруженных националистических формирований «лесные братья» открыли в деревне Луулупе на острове Сааремаа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Saremaa Muinsuskaitse Selts Facebook

Торжественное открытие памятника «лесным братьям» в Эстонии осудили в посольстве Российской Федерации, отметив, что подобные «чествования» данных националистических формирований способны лишь внести раскол в эстонское общество.

Памятник националистам открыли в деревне Луулупе на острове Сааремаа. На нем высечены имена главаря отряда Эльмара Илпа и еще трех членов его банды. На открытии скульптуры присутствовал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, который назвал «лесных братьев» борцами за свободу.

«В этой поразительной неразборчивости нивелируются следы совершенных этими бандитами преступлений, в том числе против самих эстонцев, которых эти "борцы за свободу" подозревали в сотрудничестве с "оккупационными властями"», - говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве РФ недоумевают: каким образом Илпа, который до войны был уголовным преступником и даже успел сесть в тюрьму при немцах за кражу, вдруг возвели в ранг «национального героя»? Наши дипломаты напомнили, что в оккупированной немцами Эстонии этот  так называемый «герой» впоследствии уже после освобождения страны от фашистов выдал себя за жертву немецкой оккупации.

В нашей дипмиссии также рассказали, что только за 2,5 года (с октября 1944-го по январь 1947 года) «лесные братья» в Эстонии убили 544 человека, из которых 456 были гражданскими лицами. Их члены данного формирования убивали с особой жестокостью, а перед смертью - пытали и мучили.

«Лесными братьями» назывались националистические группы, действовавшие в 1940-1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии против Советской власти и выступавшие за восстановление государственной независимости этих республик.

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