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Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц

Ирина Егорова
09:49 17.08.2020
Всего в России планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Первой в мире созданной вакциной от коронавируса, которую разработали в Министерстве обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, начнут прививать уже примерно через месяц. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург, руководивший созданием вакцины. До этого должны пройти последние исследования препарата. В испытаниях примут участие около 30 тысяч человек из так называемой «группы риска» - врачи, учителя, а также люди старше 60 лет. Вакцинацию начнут в августе с врачей, а через месяц прививки станут доступными для всех россиян трудоспособного возраста. Всего в России планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска.

Контролировать поставки лекарства в регионы будут на государственном уровне, чтобы избежать дефицита.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата.

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