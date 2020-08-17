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Роскосмос изготовит еще три спутника связи «Гонец-М»

Ирина Егорова
09:32 17.08.2020
Завершить изготовление малых космических аппаратов планируется до конца следующего года.
Роскосмос изготовит еще три спутника связи «Гонец-М»
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Еще три спутника низкоорбитальной связи «Гонец-М»планируется произвести до конца следующего года, сообщается в газете компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) «Сибирский Спутник». 

«В компании ИСС полным ходом идет изготовление малых низкоорбитальных космических аппаратов связи "Гонец-М"... Завершить изготовление тройки малых космических аппаратов планируется до конца следующего года», - говорится в газете.

Уточняется, что в цехе корпусных узлов изготовлены металлические корпуса космических аппаратов. Их диаметр – около метра, высота – полтора. Также завершено производство каркасов солнечных батарей, которые у спутников располагаются по всей поверхности корпуса, так и на поворотных штангах.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. «Гонец-Д1М» предназначены для многофункциональной системы спутниковой связи и выводятся на низкую круговую орбиту, около 1500 км над Землей, блоком по три аппарата.

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