Более 32,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

В России проведено свыше 32,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.

«Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 228 306 человек», - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

За последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах. С начала распространения инфекции в нашей стране заразились 922 853 человека, из которых 732 968 выздоровели.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.