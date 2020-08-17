Летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Сочи

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки. Женщина 43 лет жаловалась на боли в животе.

К самолету вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали в больницу Адлера, передает ТАСС.

Ранее борт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, вынужденно вернулся в аэропорт Пулково из-за неубранного шасси. В самолете находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа.