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Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края

Ирина Егорова
08:27 17.08.2020
Поводом для принятия такого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Жители в основном жаловались на  обслуживание в поликлиниках.
Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края
© Фото: Викентий Барковский, РИА Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после внезпаной проверки поликлиники №8 поселка имени Горького отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, сообщается на сайте правительства края. 

Поводом для принятия такого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе и ряд правонарушений, на которые жаловались местные жители.

«Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно», - отметил Дегтярев.

По его словам, «система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры».

На пост министра врио главы региона назначил зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова.

Должность врио губернатора Хабаровского края была предложена  президентом РФ Владимиром Путиным. Его предшественник, Сергей Фургал, был освобожден от должности в связи с утратой доверия. Он подозревается в организации убийств бизнесменов в составе преступного сообществ.

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