Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин марки АИ-92 в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге является самым доступным для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. Москвичи и гости столицы могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр.

Низкая доступность бензин отмечена в республиках Северного Кавказа, республике Дагестан, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Эксперты отмечают, что доступность бензина объясняется не только ценами на бензин, но и низкими зарплатами. Именно поэтому, регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции из-за высоких зарплат.

В целом, розничный рынок бензина в текущем году стабилен, передают РИА Новости.

Цены на бензин могут повыситься, так как в России, как и во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке. До 1 октября будет действовать запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Временный запрет на импорт бензина из-за рубежа должен поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль и занятых в ней сотрудников.