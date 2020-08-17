Губернатор Магаданской области рассказал Мишустину о кадровой проблеме в здравоохранении

В медицинских учреждениях Магаданской области наблюдается дефицит отдельных специалистов, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По его словам, проблема может быть связана с вопросом жилья.

«Мы понимаем, что есть проблемы, они существуют. Не хватает отдельных, узких специалистов. Конечно, эта проблема упирается в наличие жилья. Мы должны обеспечивать специалистов, приезжающих к нам, жильем», - отметил Носов.

По его словам, в области низкая плотность населения - численность Колымы уменьшилась в три раза, а площади больниц остались те же. Однако, майские указы президента позволяют врачам в промышленности получать достаточно большую зарплату, уточнил губернатор.

«Мы сегодня были в больнице. То, что нам показали, это очень современное оборудование, это врачи - профессионалы, которые приехали, в том числе в Магадан, отучившись в различных вузах РФ», - сказал Мишустин.

Премьер-министр также обратил внимание губернатора на проблему ветхого жилья в регионе. Губернатор отметил, что власти поставили задачу завершить программу по ветхому жилью досрочно - в 2021 году вместо 2024 года.