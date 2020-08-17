Мишустин: кабмин предложит продолжать стимулировать медиков за работу с COVID-19

Премьер-министр РФ в рамках своей поездки в Магадан побывал в областном онкологическом диспансер и пообщался с персоналом клиники. Врачи поблагодарили Михаила Мишустина за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту РФ.

Глава правительства России заявил, что выступит с предложениями о продолжении в том или ином виде стимулирующей политики в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией,

«Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», - отметил премьер.

Мишустин добавил, что все предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину. Что касается региональных надбавок медикам, то они будут продолжаться до декабря.