Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского порта в ведение региона

Рыбный терминал Магаданского морского порта, вполне возможно, будет передан из федерального ведения в ведение региона. Разговор об этом зашел на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями рыболовецких компаний области.

Глава правительства заявил, что лично он сам склоняется к тому, чтобы передать данный объект передать в ведение региональных властей, организовав на месте нормальную работу с соответствующим финансированием.

«Но я бы хотел услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, чтобы мы приехали и обрадовались нормальному виду», - сказал премьер-министр.

По словам главы кабмина, терминал представляет из себя «кладбище затонувших кораблей». Мишустин раскритиковал низкий уровень управления терминалом со стороны ФГУП «Нацрыбресурс» и предположил, что именно по причине этой неустроенности специалисты и уезжают из региона.

«Сейчас все начинается со свалок, заборов и затонувших кораблей. Надеюсь, что все это будет убрано и будет завершено отличным инфраструктурным проектом», - резюмировал премьер.

В завершение осмотра Михаил Мишутин сделал фотографию на свой телефон с территории терминала, а также сфотографировался в компании с губернатором Сергеем Носовым и главой Минвостокразвития Александром Козловым.