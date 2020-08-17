Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского порта в ведение региона

Валентина Пескова
05:45 17.08.2020
Премьер-министр заявил об этом, беседуя с представителями рыболовецких компаний области во время посещения порта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рыбный терминал Магаданского морского порта, вполне возможно, будет передан из федерального ведения в ведение региона. Разговор об этом зашел на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями рыболовецких компаний области.

Глава правительства заявил, что лично он сам склоняется к тому, чтобы передать данный объект передать в ведение региональных властей, организовав на месте нормальную работу с соответствующим финансированием.

«Но я бы хотел услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, чтобы мы приехали и обрадовались нормальному виду», - сказал премьер-министр.

По словам главы кабмина, терминал представляет из себя «кладбище затонувших кораблей». Мишустин раскритиковал низкий уровень управления терминалом со стороны ФГУП «Нацрыбресурс» и предположил, что именно по причине этой неустроенности специалисты и уезжают из региона.

«Сейчас все начинается со свалок, заборов и затонувших кораблей. Надеюсь, что все это будет убрано и будет завершено отличным инфраструктурным проектом», - резюмировал премьер.

В завершение осмотра Михаил Мишутин сделал фотографию на свой телефон с территории терминала, а также сфотографировался в компании с губернатором Сергеем Носовым и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
05:12 В стране и мире
Мишустин: кабмин предложит продолжать стимулировать медиков за работу с COVID-19
04:04 В стране и мире
В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
02:36 В стране и мире
Ученый рассказал о способности хлопка защитить от коронавируса
01:35 В стране и мире
Пятеро погибших: грузовик столкнулся с легковушкой в Алтайском крае
00:51 В стране и мире
Вода на российской Балтике прогреется до рекордных 23 градусов
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.