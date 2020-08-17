Подросток вытащил из воды тонущего мужчину в Приморье

Шестнадцатилетний турист, прибывший из Хабаровска в приморский курортный поселок Ливадия, спас жизнь унесенному мощным течением мужчине, которому не удавалось добраться до суши. Об этом сообщили в краевом отделении МВД России.

Спасенный житель Дальнереченска Анатолий, отдыхавший на пляже с супругой, рассказал, что попал под сильную волну вблизи от берега и оказался втянут в яму, из которой не мог выбраться и лишь терял силы с каждой лишней секундой попыток.

К счастью, поблизости оказался юноша, который сумел сориентироваться, надел на тонущего спасательный круг и помог добраться до пляжа.

«Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь выбраться», - описал происходящее 16-летний Александр.

Подросток устремился к тонущему мужчине и с помощью круга, который ему успели кинуть с берега, не дал тому окончательно уйти под воду и вытащил на сушу.

За этот поступок юному спасателю было вручено благодарственное письмо и памятный подарок от начальника полиции местного МВД.