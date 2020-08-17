Российские военные начали дезинфекцию рейсовых автобусов в Алеппо

Водить большой автобус по узким и извилистым улочкам арабского города - настоящее искусство. Первым рейсом рано утром едут на работу сами сотрудники автопарка. Обязанностей у них добавилось. Теперь кроме проверки машин на неисправности они обеззараживают салоны автобусов.

«Смотрите, сиденья только обработали. Первый рейс этот автобус сегодня выполнил, чтобы доставить нас в парк», - рассказывает техник автобусного парка Алеппо Дэнис Вражес.

Работают специалисты при помощи дымомашин. Эффективность такого метода довольно сомнительная, а автобусов много, тогда как персонала не хватает. Помогают российские военные. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают территорию транспортного предприятия, ремонтные боксы и салоны автобусов, которые ежедневно перевозят не менее 100 тысяч пассажиров.

«Все специалисты РХБЗ, которые приехали, они с подобным видом транспорта уже сталкивались. Шинные узлы, внешняя обшивка - расчеты с этим сталкивались, поэтому проблем в обработке транспорта нет. Мы получаем благодарности за работу не только от администрации, но и от людей, которые здесь трудятся. От начальников отделений, общественных организаций. Просто люди подходят, благодарят», - поделился представитель ЦПВС по провинции Алеппо Сергей Есюнин.

Методика отработана еще со времен командировки в Италию, - там наши военнослужащие работали в эпицентре эпидемии коронавируса, городе Бергамо.

Общественный транспорт в Алеппо не прекращал работу даже в разгар боевых действий. Именно поэтому многие автобусы, как конструктор, собраны из остатков тех машин, которые подорвалась на минах или были обстреляны террористами. Новых машин совсем немного.

«Всего в Алеппо около 140 автобусов, которые работают на 16 маршрутах. Техники не хватает. Боевики уничтожили порядка 430 машин. По мере возможности восстанавливаем их своими силами. Помогают и союзники, в частности, Россия. Спасибо вам», - объяснил директор автобусного парка Зельман Крокли.

На обработку всего предприятия уходит не более двух часов, после чего российские военные отправляются на новую точку. Дальше по плану рынки, государственные магазины, - словом, все места, где собираются люди.