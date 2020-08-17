В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Родителям первоклассников стоит дать возможность получить оплачиваемый дополнительный выходной 1 сентября. Такое предложение внесла глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в рамках обращения в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Она указала, что свыше 56% родителей из 75 регионов страны, по данным осуществленного с 1 по 10 августа опроса, собираются проводить своих детей в школу в первый раз. При этом 83% из них для этого намереваются оформить отгул или отпуск, а еще 15% хотят выйти позже на смену по договоренности с начальством.

Также, исходя из опроса, 37% человек по разным причинам не могут отказаться от работы в этот день. Помимо этого отмечается, что с позиции психологии присутствие родителей на первой в жизни первоклассников линейке крайне важно для детей, переживающих резкую смену обстановки детского сада на учебный процесс.

В обращении, как пишут РИА Новости, исходя из перечисленного, предлагается ввести норму о предоставлении выходного дня для способствования наиболее быстрой адаптации детей к школе.