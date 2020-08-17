Несколько температурных рекордов зафиксированы на Северной Земле в августе

В августе на территории архипелага Северная Земля, являющегося одним из наиболее холодных участков России, наблюдался рост температуры воздуха на 15-20 градусов по сравнению с нормальными значениями. Такую информацию сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, буквально несколько дней назад в указанном месте столбики термометра поднялись до отметки в 17,6 градуса. Метеоролог назвал эти рекордные значения невероятно высокими, отметив, что обычной для Северной Земли температурой является ноль или плюс три градуса.

Вильфанд уточнил РИА Новости, что данный рекорд был не единственным за этот неоконченный летний месяц. В один из дней на архипелаге потеплело до более чем 20 градусов по Цельсию.