Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пойманные на Дальнем Востоке для КНР белухи переехали в китовый заказник в Исландии

Валентина Пескова
04:05 17.08.2020
Благодаря благотворительной организации SEA LIFE Trust, белухам, ранее содержавшимся в неволе, предоставили естественные условия обитания.
Пойманные на Дальнем Востоке для КНР белухи переехали в китовый заказник в Исландии
© Фото: pixabay.com

Двух белух, которых выловили на российском Дальнем Востоке и впоследствии продали в парк развлечений в Шанхае, перевезли в первый в мире заказник для морских животных в Исландии.

Двенадцатилетние самки Серенькая и Беленькая (Little White and Little Gray) стали первыми резидентами заказника Beluga Whale Sanctuary в бухте Клеттсвик, Исландия.

«Сейчас белухи находятся во временном вольере для акклиматизации к новым условиям, но очень скоро в их распоряжении будет целая бухта. Здесь они смогут прожить свою жизнь в просторной акватории, без эксплуатации и под заботой специалистов», - сообщила коалиция «Свободу косаткам и белухам».

Экологи также отметили, что переехав спустя два года после анонса проекта в свои владения в Исландии, Беленькой и Серенькой очень повезло: они снова почувствовали настоящее море, приливы и отливы, лучи солнца.

Обе белухи родились в 2007 году в Охотском море. В 2011 году их отловили и продали в парк развлечений Changfeng Ocean World в Шанхае. Позже крупная британская компания Merlin Entertainments парк выкупила. Руководство организации до этого открыто высказывалось против содержания дельфинов и китов в неволе, поэтому решило самостоятельно помочь финансово в создании заказника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
05:12 В стране и мире
Мишустин: кабмин предложит продолжать стимулировать медиков за работу с COVID-19
04:04 В стране и мире
В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
02:36 В стране и мире
Ученый рассказал о способности хлопка защитить от коронавируса
01:35 В стране и мире
Пятеро погибших: грузовик столкнулся с легковушкой в Алтайском крае
00:51 В стране и мире
Вода на российской Балтике прогреется до рекордных 23 градусов
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.