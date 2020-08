Пойманные на Дальнем Востоке для КНР белухи переехали в китовый заказник в Исландии

Двух белух, которых выловили на российском Дальнем Востоке и впоследствии продали в парк развлечений в Шанхае, перевезли в первый в мире заказник для морских животных в Исландии.

Двенадцатилетние самки Серенькая и Беленькая (Little White and Little Gray) стали первыми резидентами заказника Beluga Whale Sanctuary в бухте Клеттсвик, Исландия.

«Сейчас белухи находятся во временном вольере для акклиматизации к новым условиям, но очень скоро в их распоряжении будет целая бухта. Здесь они смогут прожить свою жизнь в просторной акватории, без эксплуатации и под заботой специалистов», - сообщила коалиция «Свободу косаткам и белухам».

Экологи также отметили, что переехав спустя два года после анонса проекта в свои владения в Исландии, Беленькой и Серенькой очень повезло: они снова почувствовали настоящее море, приливы и отливы, лучи солнца.

Обе белухи родились в 2007 году в Охотском море. В 2011 году их отловили и продали в парк развлечений Changfeng Ocean World в Шанхае. Позже крупная британская компания Merlin Entertainments парк выкупила. Руководство организации до этого открыто высказывалось против содержания дельфинов и китов в неволе, поэтому решило самостоятельно помочь финансово в создании заказника.