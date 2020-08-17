Четыре человека погибли в серьезном ДТП под Хабаровском

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, в серьезной аварии погибли четыре человека. Еще трое госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.

«По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок», - цитирует сообщение МЧС РФ РИА Новости.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 64-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

На месте работают восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.