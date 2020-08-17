Мишустин прибыл в Магадан в рамках рабочей поездки на Дальний Восток

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в рамках производимой им поездки на Дальний Восток страны 17 августа прибыл на территорию Магадана. Здесь в ближайшее время премьер изучит социальную и иную инфраструктуру города, а также встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Мишустин, согласно имеющемуся плану, одним из первых посетит рыбный терминал местного морского порта и пообщается с сотрудниками областных рыболовецких компаний.

Следом премьер осмотрит несколько отделений онкологического диспансера и побеседует с работниками медучреждения.

После указанных мероприятий председатель правительства РФ познакомится с магаданским парком «Маяк» перед предстоящей встречей с губернатором.

В этот же день в расписании Мишустина стоит последующий вылет в Благовещенск.

Ранее сообщалось, что у части журналистов из пула премьер-министра были зарегистрированы положительные результаты при проведении тестов на коронавирусную инфекцию. Все сотрудники, у которых подозревается заболевание, в настоящий момент изолированы.